Polícia desativa galpão usado para fabricação de drogas

21:30 · 06.02.2017

Foram apreendidas cocaína e maconha, além de garrafas de líquido diluente e creatina para misturar as drogas ( Foto: Divulgação )

Policiais civis de Pacajus desativaram, na última sexta-feira (03), um galpão usado para fabricação de drogas e prenderam quatro suspeitos de comercializar os entorpecentes. A ação aconteceu na Rua Miguel Brilhante, em Pacajus. Diversos materiais usados para a produção das drogas também foram apreendidos.

As investigações sobre o galpão começaram a partir de denúncias anônimas de que o imóvel era usado para fabricar e distribuir drogas na região. Com a chegada da Polícia, quatro pessoas fugiram para um terreno do lado, que continha algumas casas. Três homens foram capturadas: Aldanizio Domingos Albuquerque (31), que responde por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, crime contra a fé pública, tentativa de homicídio e homicídio doloso; Antonio Elenilson Pinheiro Oliveira (31), que responde por tráfico de drogas e Ismael do Nascimento Oliveira (20), sem antecedentes. Um quarto envolvido conseguiu escapar.

Dentro do galpão, foram apreendidas cocaína, maconha, garrafas de líquido diluente e creatina para misturar as drogas. Conforme o titular da Delegacia de Pacajus, Klever Farias, parte do material apreendido estava escondido. "Realizamos buscas e encontramos as drogas enterradas no chão do galpão", revelou o delegado. Continuando com as investigações, os policiais localizaram e prenderam Cristiane Souza dos Santos (38), sem antecedentes. Dentro da residência dela, foram achadas mais drogas e materiais para fabricação, além de balança de precisão e um par de algemas.

O quarteto foi conduzido para a delegacia de Pacajus, onde foi autuado por tráfico, associação para o tráfico de drogas e pelo uso de apetrechos para a produção das drogas. A Polícia Civil segue investigando a participação de outros envolvidos no tráfico da região.