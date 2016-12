Polícia Civil prende 5 suspeitos de roubo e receptação de cargas

17:10 · 22.12.2016 / atualizado às 17:26

A Delegacia de Rouboes e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), da Polícia Civil, desarticulou uma quadrilha que interceptava cargas e repassava o material roubado na região do Maciço de Baturité, no Ceará. Foram presas 5 pessoas, autuadas por formação de quadrilha, receptação e associação criminosa armada.

Após mais de 2 meses de investigações, os investigadores prenderam, no dia 20 de dezembro no anel viário de Maracanaú, Francisco Eremberg da Silva Freitas e Fernando Antônio da Silva, com um caminhão e uma carga de café roubados. Os acusados estavam com um bloqueador de sinal e uma arma calibre 38.

Confira o vídeo:

Já na última quarta-feira (21), a DRFVC prendeu, no município de Redenção, José Adriano Mendes da Silva e Francisco José Pontes da Silva, conhecido como “Neném Bocão”, suspeitos de receptarem uma carga de medicamentos avaliada em R$ 159 mil. Parte dos remédios foram encontrados na casa de Bocão.

Adriano e Neném Bocão também são suspeitos de roubar um caminhão com uma carga de biscoitos. De acordo com o titular da DRFVC, Fernando Cavalcante, os assaltantes teriam oferecido R$ 10 mil para o motorista do caminhão em troca de informações privilegiadas. O veículo e a carga estariam escondidos em uma fazenda na zona rural de Itapiúna, mas não foram encontradas. A Polícia também prendeu o caseiro da fazenda, Egilanio Freitas da Silva.