Polícia Civil investiga incêndio em clínica veterinária

Um suposto assalto que terminou em um incêndio que destruiu 80% do principal compartimento de uma clínica veterinária especializada em equinos, na noite da última terça-feira (10), está sendo investigado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz, da Polícia Civil, que registrou o Boletim de Ocorrência (BO) da ação criminosa nesta quarta-feira (11).

Segundo o proprietário, o empresário Marcos Martins, por volta de 19h da terça-feira, um homem chegou à clínica, e chamou o caseiro, a única pessoa que ainda estava no local. Quando o funcionário do estabelecimento se aproximou do portão, o suspeito o abordou e anunciou o assalto.

Enquanto um homem mantinha o caseiro como refém, a suposta dupla teria ateado fogo contra o galpão, destruindo cerca de 80% do cômodo, que concentra centro cirúrgico, a farmácia e o escritório. Após realizar a ação, um dos criminosos avisou ao comparsa que estava com o caseiro através de uma batida na janela, e os bandidos fugiram sem levar nada, conforme informações do empresário.

Segundo a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, uma equipe realiza diligências durante esta quarta-feira (11) para levantar mais informações sobre os casos e chegar aos suspeitos.

Os animais que eram atendidos na clínica veterinária, no momento da ação criminosa, não foram atingidos pelo fogo, pois estavam alocados em outro galpão.