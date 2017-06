Polícia Civil fecha laboratório de drogas no bairro Genibaú

19:17 · 10.06.2017

Um laboratório de drogas foi encontrado e fechado no bairro Genibaú, neste sábado (10). Foram apreendidos no local dois quilos de cocaína e uma balança de precisão. A Polícia procurava adolescentes suspeitos de envolvimento em homicídios quando se deparou com o laboratório.

A operação conjunta contou com a participação de agentes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). De acordo com a Polícia Civil, ações como essa serão constantemente realizadas nas áreas que apresentam piores índices de criminalidade.

Conforme as autoridades, também é intuito das operações causar prejuízo financeiro aos que estão ligados com o tráfico de drogas em Fortaleza. A Polícia permanece em diligências em busca dos criminosos.