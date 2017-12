Polícia Civil captura homem suspeito de receptação de celulares roubados

19:15 · 22.12.2017 / atualizado às 19:20

César foi encaminhado ao 17º DP, onde foi autuado, em flagrante, por receptação qualificada - Foto: divulgação

Nesta sexta-feira (22), uma ação realizada por policiais do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do 17º Distrito Policial (DP) culminou na prisão de um homem suspeito de realizar a receptação de celulares roubados e comercializá-los. A captura ocorreu no bairro Vila Velha, em uma loja de compra, venda e conserto de celulares de propriedade do preso.

César Fernandes da Silva, de 37 anos, foi preso com a posse de 50 celulares de origem duvidosa, um dispositivo utilizado para desbloquear aparelhos que tinham senhas de acesso, além de seis HDs, um notebook e uma CPU.

Os trabalhos da polícia começaram após o roubo de um celular ocorrido em julho deste ano. O aparelho roubado foi rastreado pela Polícia Civil, por meio do DIP, e foi localizado na loja do acusado.

César foi encaminhado ao 17º DP, onde foi autuado, em flagrante, por receptação qualificada.

Importância do B.O.

O delegado titular do 17º DP, Klever Farias, destaca que “é importante que a população registre o Boletim de Ocorrência noticiando o furto ou o roubo do aparelho celular”.

As investigações sobre o fato prosseguem a cargo do 17º DP, a fim de identificar e prender quem fornecia os celulares a acusado.