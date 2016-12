Polícia apreende metralhadoras com quadrilha que planejava sequestro em Fortaleza

17:14 · 26.12.2016 / atualizado às 20:38

A Polícia Civil, por meio de uma investigação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), apreendeu duas metralhadoras e uma pistola em posse de uma quadrilha que planejava realizar um sequestro em Fortaleza.

A operação foi iniciada com base na investigação dos presos que foram resgatados do 3º DP e da Delegacia Geral em outubro deste ano. A polícia chegou a um dos foragidos, Bruno Cavalcante Costa, conhecido como “Bradesco”, e descobriu que ele comandava uma quadrilha na Barra do Ceará.

No entanto, na sexta-feira (23), a polícia, com o apoio da Divisão Anti Sequestro, prendeu Bruno e mais três suspeitos, em posse das armas, que são de uso exclusivos das Forças Armadas e proibidas para uso civil. Um das metralhadoras é de calibre 9mm e a outra é uma calibre ponto 40. Já a pistola é de 9 mm.