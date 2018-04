Polícia apreende carga de explosivos em veículo abandonado na estrada

20:48 · 29.04.2018 / atualizado às 21:40

Cordões detonantes também foram apreendidos pela PRE ( Foto: VCrepórter )

Uma carga de explosivos foi apreendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), após um veículo ser abandonado na CE-187, no Município de Salitre (a cerca de 506 km de distância de Fortaleza), no fim da tarde deste domingo (29). Dois suspeitos fugiram e não foram localizados pelas forças de segurança até a publicação desta matéria.

Segundo informações de um policial militar da região, que preferiu não se identificar, por volta de 17h, a dupla transitava em um Volkswagen Gol, de cor branca e placas de Sobral, quando visualizou uma equipe da PRE, a 5 km do Município de Campos Sales (direção em que viajavam).

Os homens abandonaram o automóvel e fugiram para um matagal ao lado. Os policiais rodoviários estaduais se dirigiram até o veículo e encontraram dezenas de emulsões (conhecidas como "bananas de dinamites") e cordões detonantes, em uma sacola no porta-malas.

Policiais militares do Batalhão de Divisas do Ceará e do Piauí e dos batalhões de Campos Sales e Salitre reforçaram o policiamento da ocorrência. Uma parte dos agentes de segurança ingressaram no matagal e realizam diligências pela região em busca dos criminosos.

Outra parte do efetivo policial é responsável por resguardar o veículo e a carga de explosivos, em uma área isolada, à espera da chegada de uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, especializada na apreensão desse tipo de material.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) seguem em busca de dois suspeitos que abandonaram um carro contendo explosivos dentro, no município de Campos Sales, interior do Ceará, Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11)".