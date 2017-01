Polícia apreende 5 espingardas e prende 3 caçadores suspeitos de crime ambiental

19:36 · 29.01.2017 / atualizado às 20:02

Armas de fogo e cartuchos não tinham registro pelos três agricultores Periquito-do-sertão é encontrado em sítio em Aiuaba ( VC Repórter )

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste domingo (29), três agricultores suspeitos de crime ambiental na zona rural do município de Aiuaba, no Sertão dos Inhamuns, no sudoeste do Ceará. Um periquito-do-sertão, ave típica da fauna da caatinga, foi encontrado no Sítio Boa Água e encaminhado para o escritório do Ibama em Iguatu.

Também foram achadas armas nas residências dos três homens (José Roberto Sobrinho, 61 anos, Carlos Alberto Pereira, de 30 anos, e Domerciano Pereira Roberto, de 34 anos), reforçando a denúncia de que são caçadores. Os policiais militares encontraram cinco espingardas de diferentes calibres, além de cartuchos de munição.

Os agricultores não apresentaram registros das armas de fogo nem autorização do Ibama para a criação da ave. Eles foram levados à delegacia do município de Tauá. Dois deles (José roberto e Carlos Alberto), que só tiveram armas sem registro encontradas (infração ao Estatuto do Desarmamento), podem pagar fiança equivalente a um salário mínimo.

Já o terceiro (Domerciano), com quem foi achado o periquito-do-sertão, só pode ser liberado por ordem judicial, já que o crime ambiental é inafiançável.

A viatura que efetuou as prisões era composta pelo subtenente Yrtonny, o sargento Feitosa e Sousa e o soldado Clédson. O auto de prisão por flagrante foi lavrado pelo delegado de Quiterianópolis, Alisson Gomes, que está em plantão em Tauá.