Polícia alerta para a explosão de falsas ofertas no mercado virtual

09:03 · 15.10.2017 / atualizado às 09:58

Conforme o delegado, o site OLX lidera o número de Boletins de Ocorrência (B.O.s)

Poucos cliques bastam para adquirir um produto no mercado de compras virtuais. De peixes ornamentais à venda de imóveis, o comércio na internet dispõe de uma variedade de itens imensa. Ao mesmo tempo, exige do cliente atenção redobrada para as falsas ofertas ali publicadas. Em geral, são mercadorias com preços abaixo dos da concorrência, mas que após a confirmação do pagamento, não chegam à residência do comprador, tampouco possuem nota fiscal e garantia de fábrica.

De acordo com o titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), delegado Jaime Paula Pessoa Linhares, que investiga crimes de estelionato em todo o Estado do Ceará, a maior parte dos golpes registrados em páginas virtuais ou grupos em redes sociais é resultado da compra ou venda de eletrônicos, seguida de passagens aéreas e veículos. Conforme o delegado, o site OLX lidera o número de Boletins de Ocorrência (B.O.s) na Especializada.

“A OLX pode se dizer que é a campeã. Todo dia nós temos dois, três, quatro Boletins de Ocorrência de pessoas que compraram ou venderam através da OLX e foram vítimas de algum golpe. Ou comprou um celular, fez o pagamento e não recebeu o objeto comprado; ou vendeu seu celular e recebeu o pagamento através de um envelope vazio; ou adquiriu, através de um anúncio na OLX, uma Hilux no valor de R$ 25 mil mais 41 parcelas de R$1.020, fez o depósito bancário e não recebeu o veículo”, exemplifica o delegado.

Pelas investigações já concluídas ou em andamento na DDF, os itens são oferecidos com custos aquém do mercado. Segundo Jaime Paula, os criminosos anunciam “muito mais barato”, com o objetivo único de concretizar o golpe, o que na opinião do delegado é o grande “atrativo” para os clientes. “Quando você tem um celular de R$ 6 mil em uma loja física, e R$ 3 mil na internet, já pensa que é a metade do preço. Se esquece da nota, da garantia e se vai receber ou não o produto. Eles colocam o preço abaixo daquele praticado pela própria loja para induzir o comprador a fechar o negócio e não permitir que faça outra consulta”, pondera.

Em contrapartida, o usuário que divulga produtos para venda em sites de compras, também pode se tornar vítima dos estelionatários, em uma prática conhecida como golpe do envelope vazio. Os suspeitos fingem ter depositado o valor da mercadoria na conta bancária do anunciante e apresentam o comprovante da transação, antes do valor ser creditado, exigindo a entrega imediata do objeto. “A eficácia do golpe vai ter sucesso se for no banco Bradesco, porque é o único banco que libera o valor que consta no envelope como sendo no teu saldo positivo. Nem bloqueado é”, afirma o delegado Jaime Paula Pessoa Linhares.

Há cerca de 15 dias, a universitária Iasmim Grimauth, passou de anunciante à vítima, nessa modalidade de golpe. Depois de publicar na internet a venda de um smartphone, um suposto cliente demonstrou interesse na compra do aparelho. ”Ele me perguntou se o Iphone tinha marcas de uso, garantia e se acompanhava os acessórios”, disse a estudante, que detalhou ainda como se deu a forma de pagamento do produto. “Também perguntou se eu tinha conta no Bradesco porque facilitava para ele. A transação seria feita pela conta da empresa onde ele trabalhava", aponta.

Por não ser cliente do respectivo banco, Iasmim Grimauth repassou a conta corrente de uma amiga. Tendo conhecimento dos dados, o golpista fez o depósito em um envelope vazio e, rapidamente, enviou para ela a foto do comprovante da transação. “Depois, ele pediu meu endereço e disse que um mototáxi estaria vindo buscar a mercadoria”, lembra. O celular foi entregue ao profissional na portaria do prédio onde mora. Somente 24 horas depois, a universitária descobriu que a transação não havia sido concluída. Ela registrou Boletim de Ocorrência, mas o celular ainda não foi recuperado.

Perfil

Ainda segundo o titular da Especializada, a democratização do acesso à internet tem permitido que os criminosos invistam na prática de golpes virtuais. Alguns deles têm até conhecimentos básicos de informática ou dominam a área de Tecnologia da Informação (TI). Contudo, o delegado ressalta que o mercado de vendas falsas na internet abre espaço, sobretudo, para pessoas sem estabilidade financeira por conta do desemprego, ou, para aquelas que veem nos golpes virtuais a oportunidade de adquirir bens em um curto espaço de tempo.

“São pessoas que têm conhecimento, mas não tem oportunidade de emprego ou já atuam voltados para a prática criminosa, pelas facilidades que ela proporciona: farra, dinheiro rápido, sucesso do retorno garantido, porque quando você expõe à venda não está vendendo só para um. Como não existe a mercadoria para vender, você ‘vende’ 100, 200 vezes. E é sempre valor baixo”.

Em uma das últimas ocorrências registradas na DDF, por apenas R$ 300, um jovem vendia na OLX certificados de conclusão do ensino médio acompanhado do histórico escolar. Lucas Viana Castro Miranda, de 22 anos, foi preso no dia 22 de setembro último, momentos antes de fazer a entrega da encomenda na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. À Polícia, o suspeito confessou ter vendido outros dois documentos antes do flagrante, alegando dificuldades financeiras.

“Ele tinha anúncios na OLX e em uma página no Facebook. Em cima da informação que nós tivemos, passamos a investigar e fazer o acompanhamento do caso. A prisão foi feita quando ele estava em frente ao Mercado dos Peixes. Esses perfis a gente acompanha com frequência”, garante Jaime Paula Pessoa Linhares.

A OLX explicou que a atividade da empresa consiste na disponibilização de espaço virtual para anúncio de produtos e serviços, e reconheceu que “as ferramentas da Internet são utilizadas por terceiros de má índole”. Ainda de acordo com a plataforma, o site não se envolve no processo de negociação entre os clientes. “Toda negociação é realizada fora do ambiente do site, assim, a empresa não participa das transações feitas entre os usuários”, informou, em nota.