PM prende trio e apreende armas em Icó

10:19 · 06.02.2017

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de assaltos e apreendeu três armas, no último domingo (5), no município de Icó, a cerca de 345 km de distância de Fortaleza.

Durante diligência no conjunto Cidade de Deus, os policiais abordaram Humberto Soares da Silva, conhecido como 'Gago', 27, e João Simplício Lopes Neto, o 'Gordo', 21.

Ao serem indagados sobre as armas utilizadas nos assaltos, 'Gordo' informou que estavam na residência do seu irmão, José Araújo Lopes, o 'Dedé', 28, na localidade conhecida como GH 1. Com o suspeito, os PMs encontraram um revólver calibre 38 e uma espingarda socadeira.

Já o 'Gago' disse que tinha deixado outra arma em um bar como garantia de uma dívida. Os militares foram até o local, apreenderam um revólver e conduziram o dono do estabelecimento para prestar esclarecimentos na Delegacia Regional de Icó, da Polícia Civil.

'Gago' e os irmãos 'Gordo' e 'Dedé' foram presos e autuados na Delegacia pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e receptação. Os homens ainda indicaram mais dois individuos que seriam os pilotos das motocicletas da quadrilha nos assaltos, que estão sendo investigados.

*Com informações do colaborador Richard Lopes.