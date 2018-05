PM morre após ser baleado por policial civil em barraca na Praia do Futuro

23:57 · 01.05.2018 / atualizado às 07:22 · 02.05.2018

Um policial militar foi morto na noite desta terça-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, após ser alvejado numa barraca da Praia do Futuro. O autor dos disparos foi um policial civil. O PM foi socorrido para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como Francisco Bonivarde Castelo Branco Naum, 3º sargento da ativa. Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir, pelo menos, cinco disparos em frente à barraca de praia.

Segundo um amigo de Bonivarde, também PM, a confusão teria ocorrido por volta das 21h30, após um esbarrão e discussão entre os envolvidos. Bonivarde teria atirado para cima, e o inspetor Egberto Setúbal Freitas, atirado no PM.

O próprio Egberto socorreu Bonivarde para o IJF. O policial civil foi preso em flagrante e levado ao 9º Distrito Policial, no bairro Vicente Pinzón. No Diário Oficial do Estado (DOE-CE), consta que Egberto Setúbal Freitas já foi soldado da PM.

Com informações da TV Diário.