PM é internado em estado grave após ser baleado; DHPP investiga a tentativa de homicídio

15:08 · 12.10.2017 / atualizado às 15:17

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga, por meio da sua 11ª delegacia, a tentativa de homicídio contra um sargento da reserva da Polícia Militar. A vítima, identificada como Francisco Firmino, de 52 anos de idade, foi baleada no fim da tarde dessa quarta-feira (11), no bairro Vila Manoel Sátiro, e segue internada em estado grave.

Conforme nota enviada pela Polícia Civil do Estado do Ceará, nesta quinta-feira (12), uma equipe da delegacia especializada está em diligências na busca por identificar os suspeitos do crime. No entanto, até o momento, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não pode repassar detalhes acerca das investigações.

De acordo com populares, o crime aconteceu na rua Albano Amaral. Ocupantes de um veículo roubado, modelo Onix, na cor vermelha, se aproximaram do policial já efetuando diversos disparos. Após os tiros, o grupo armado fugiu do local.

O sargento foi socorrido ao Frotinha da Parangaba, mas devido à gravidade dos ferimentos, teve de ser transferido ainda nessa quarta (11), para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. A vítima deve ser submetida a uma cirurgia e corre risco de ficar paraplégico.