PM é baleado em assalto em Maranguape; suspeito é preso

21:32 · 01.05.2018 / atualizado às 21:38

Um revólver calibre 38 foi apreendido, na posse do suspeito preso, pela Força Tática (FT) do 14º BPM ( Foto: VCrepórter )

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi baleado, em um assalto, no Município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desta terça-feira (1º). Um suspeito de cometer o crime foi preso pela PM, alguns minutos depois.

De acordo com informações do comandante da Área Integrada de Segurança (AIS) 12, tenente-coronel Océlio Alves, dois criminosos abordaram o PM, após ele sair do expediente do trabalho. O soldado reagiu e houve troca de tiros.

O militar foi baleado no cotovelo e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Maranguape. Ele será transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, mas não corre risco de morte, segundo o tenente-coronel Alves.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um suspeito foi detido poucos minutos após o assalto. José Gabriel Silva de Souza, de 19 anos de idade, estava com um revólver calibre 38, que foi apreendido.

José Gabriel foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, da Polícia Civil, para ser instaurado inquérito pelo crime. A PM segue em diligências pela região, à procura do outro assaltante.