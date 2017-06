PM é assassinado no bairro Autran Nunes

18:10 · 14.06.2017

Mais um policial foi morto em Fortaleza. José Roger Marques da Penha, de 45 anos, foi assassinado a tiros no bairro Autran Nunes, no início da tarde desta quarta-feira (14). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi vítima de diversos disparos e morreu ainda no local do crime.

De acordo com testemunhas, por volta de 13h, os suspeitos chegaram em um carro e atiraram contra o PM. Moradores do entorno disseram que o policial seria usuário de drogas há pelo menos 20 anos. José Roger era morador do bairro onde foi morto.

A Pasta ressaltou que o policial havia sido expulso da corporação e, por meio judicial, conseguiu retornar ao trabalho. A vítima estava na reserva remunerada, afastada de suas funções desde junho de 2014.

Ainda conforme a SSPDS, equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e foram responsáveis pelos primeiros levantamentos. A Polícia afirma estar em diligência no intuito de capturar os envolvidos. As investigações estão a cargo da 11ª delegadia da DHPP, criada neste ano no intuito de analisar especificamente as mortes que envolvem policiais.