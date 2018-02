PM apreende arma de fogo, munições, cigarros e remédios contrabandeados dentro de mercantil

20:24 · 24.02.2018 / atualizado às 20:28

Além de uma espingarda, os policiais apreenderam dezenas de munições ( Foto: Divulgação/BPMA )

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) apreendeu, nessa sexta-feira (23), uma série de materiais ilícitos durante operação deflagrada no município de Tamboril, a 300Km de Fortaleza. Conforme a Polícia Militar, dentro de um mercantil localizado no Centro da Cidade, foram encontradas uma espingarda artesanal, dezenas de munições, além de cigarros e remédios contrabandeados.

O proprietário do mercantil, identificado pelas autoridades como Francisco das Chagas Mendes Farias, 60, foi preso. A suspeita é que o comerciante armazenava o material dentro do depósito do comércio e vendia para alguns clientes. Segundo a Polícia, o comerciante foi autuado em flagrante pela posse de arma de fogo.

Durante as diligências, um pássaro também foi recolhido. A PM ressaltou que o suspeito prestou depoimento na Delegacia Regional de Crateús e, em seguida, foi encaminhado até à Cadeia Pública de Tamboril, onde segue à disposição da Justiça. A operação foi nomeada pelo BPMA como 'Acauã', nome popular de uma ave.