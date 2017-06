PF realiza desdobramento da 'Operação Expresso 150' no Fórum Clóvis Beviláqua

09:28 · 13.06.2017 / atualizado às 09:40

Policiais federais realizam diligências no Fórum Clóvis Beviláqua desde a madrugada ( Foto: Nadson Fernandes/TJCE )

A Polícia Federal (PF) está realizando, na manhã desta terça-feira (13), desdobramento da 'Operação Expresso 150' no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Ainda conforme o TJCE, estão sendo colhidos depoimentos pela PF e mais informações não podem ser repassadas no momento porque o processo corre sob sigilo de justiça.

A 'Operação Expresso 150' investiga um esquema de venda ilegal de habeas corpus nos plantões do TJCE. Cinco desembargadores e pelo menos 14 advogados são suspeitos de participar da teia criminosa. De acordo com a PF, as liminares eram vendidas, em média, por R$ 150 mil.

As últimas diligências da Operação haviam acontecido no último dia 8 de junho, quando uma pessoa foi presa e outras intimadas a prestar depoimento, na sede da PF.