PF prende mulher no Aeroporto Internacional Pinto Martins com 8,6Kg de maconha

Após a abordagem, a suspeita foi presa pelo crime de tráfico interestadual de drogas

Uma mulher de 19 anos de idade foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional Pinto Martins, na tarde de sábado (10). Conforme a assessoria da Polícia Federal, ela transportava 8.6Kg de maconha em uma mala. A suspeita, de identidade não divulgada, vinha de Minas Gerais e tinha como destino final Fortaleza.

Agentes da PF da Superintendência do Ceará encontraram os entorpecentes acondicionados no interior da bagagem da passageira, enrolados em panos e dividos em vários sacos plásticos. Após a abordagem, a mulher foi presa pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

De acordo com a Polícia, a mulher se encontra recolhida na carceragem da PF no Ceará. Se condenada, pode passar até 15 anos reclusa. A investigação segue com a finalidade de identificar outros possíveis fornecedores e comparsas do grupo criminoso ao qual a suspeita pertence.

A Polícia Federal ressalta que a contínua presença de agentes no aeroporto de Fortaleza tem como objetivo evitar que a Capital seja usada como corredor ilícito para o tráfico de drogas entre o Brasil e exterior.