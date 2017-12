PF deflagra operação para investigar gestão fraudulenta; mandados são cumpridos no CE

11:03 · 22.12.2017 / atualizado às 17:24 por Diário do Nordeste/ Estadão Conteúdo

Operação Caixa 3 cumpre 14 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco ( Foto: Divulgação )

Com o intuito de investigar o crime de gestão fraudulenta, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram, nesta sexta-feira (22), a Operação Caixa 3, que cumpre 14 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. As medidas foram expedidas pela 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Fortaleza e executadas por 72 agentes federais.

De acordo com a PF, as investigações apontam que um procedimento de troca de garantia em financiamento no Banco do Nordeste do Brasil (BNB) concedeu benefício a um grupo empresarial específico. O caso aconteceu no dia 17 de setembro de 2014, quando o Conselho de Administração da instituição financeira aprovou a troca da fiança bancária (ótima garantia com nota de rating AA) pela hipoteca da planta industrial de uma fábrica de bebidas construída na Bahia (rating B), o que se deu após parecer técnico favorável.

De acordo com relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU), o pedido de troca da garantia era tecnicamente inepto, assim como a participação da administração central do BNB de Fortaleza, ao invés da administração da Bahia, na elaboração do relatório técnico que permitiu a troca. Segundo o TCU, o procedimento é considerado atípico e não foram adotadas ações compensatórias à troca da garantia.

Desvio pode chegar a R$ 600 milhões

A Operação Caixa 3 tem origem em revelações de delatores da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Os contratos do BNB de Fortaleza com o grupo empresarial compreendem o montante de, aproximadamente, R$ 827 milhões. O desvio pode chegar a R$ 600 milhões, segundo análise preliminar.

O esquema caixa 3, segundo a PF, ficou caracterizado pela triangulação Banco do Nordeste, cervejaria e empreiteira culminando em doação oculta para as eleições de 2014. A investigação teve início com a delação de executivos da Odebrecht. A empreiteira decidiu colaborar com as investigações e fechou acordo envolvendo 78 executivos do grupo.

O objetivo da Operação Caixa 3, segundo a Controladoria, "é a obtenção de provas sobre a ocorrência de má-fé e dolo, por parte de funcionários do BNB, na concessão e acompanhamento dos financiamentos investigados".

As transações do BNB e o grupo empresarial foram submetidas a uma auditoria da Controladoria. A investigação mostra que as fraudes teriam ocorrido por meio de operações de crédito para a construção de duas fábricas de bebida na Bahia e em Pernambuco.

Um ex-executivo da Odebrecht revelou aos investigadores da Lava Jato que houve um conluio da empreiteira com a cervejaria. Parte do dinheiro liberado pelo BNB para o Grupo Petrópolis foi desviada para financiamento de campanhas eleitorais em 2014, segundo a investigação.

Outras irregularidades

A CGU também aponta, em relatórios, que houve outras irregularidades na operação, incluindo: descumprimento de normas do BNB quanto à avaliação de risco da operação; descumprimento de norma do banco em relação à substituição da garantia; não estabilização do empreendimento da Bahia; e fragilidade no acompanhamento do BNB na comprovação financeira na construção da fábrica na Bahia.

Defesas

Em nota de esclarecimento, o Banco do Nordeste destacou que o financiamento para a Cervejaria Petrópolis da Bahia, em 2013, "foi objeto de auditoria, inclusive com vista à avaliação de eventual conduta funcional, tendo sido seu resultado compartilhado com os órgãos de fiscalização e controle".

"Dentre as constatações da Auditoria, o Banco destaca que:

1) O Banco do Nordeste recebeu de boa-fé documento lavrado pelo cartório pertinente, que comprovava a desoneração do bem objeto da troca de garantia;

2) Posteriormente, identificado o equívoco por parte do cartório o Banco adotou as medidas para regularização da insuficiência da garantia apresentada;

3) Com relação à avaliação de risco, a análise baseou-se nos procedimentos dispostos em norma, considerando os documentos disponíveis e admitidos como suficientes;

4) O procedimento de análise de substituição de garantia foi realizado conforme normas e alçadas decisórias pertinentes."

Segundo o BNB, "em relação a eventos que extrapolam os processos internos do Banco, não há como a Instituição se manifestar".

"As prestações referentes ao financiamento estão sendo pagas no prazo estipulado e os empreendimentos se encontram em situação de absoluta normalidade."

O Grupo Petrópolis afirma que está à disposição para qualquer esclarecimento, a fim de auxiliar nas investigações e elucidar os fatos.