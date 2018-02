Pescador morre após ser atingido por um raio

14:35 · 25.02.2018 / atualizado às 14:40

Um pescador, de identidade ainda não divulgada, morreu, na manhã deste domingo (25), após ser atingido por um raio. Conforme a Polícia Militar, a fatalidade aconteceu por volta das 10h, em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A PM afirmou que a morte se deu enquanto o pescador estava em um açude, em Choró São Paulo, distante do centro do município e de difícil acesso. Chovia no momento da tragédia.

"Uma viatura da nossa composição se deslocou para lá, mas ainda não voltou. Não sabemos mais notícias porque lá é um local que nem celular pega direito", disse um militar, afirmando que os procedimentos para a retirada do corpo ainda estavam em andamento.