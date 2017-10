Pefoce analisa material genético de suspeito de ejacular em mulher dentro de ônibus

15:43 · 10.10.2017 / atualizado às 16:20

O material genético do suspeito de ejacular em uma mulher dentro de um ônibus em Fortaleza será analisado pela Perícia Forense do Estado do Ceará. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que o vestido que a vítima estava usando no dia da ocorrência já foi encaminhado à Pefoce para que o material possa ser colhido.

> Polícia procura homem que ejaculou em mulher dentro de um ônibus em Fortaleza

Até então, ninguém foi preso, mas a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza se encontra em diligências para identificar e prender o suspeito do crime, que ocorreu na última sexta-feira (06), na linha de ônibus Parangaba-Papicu. As informações são de que duas mulheres sofreram o assédio neste dia, mas apenas uma delas prestou Boletim de Ocorrência.

Além de colher o material genético, um ofício foi enviado à empresa de transporte urbano para solicitar as imagens do circuiro interno do coletivo, afim de identificar o homem. Nessa segunda-feira, um inquérito policial foi instaurado e a vítima foi ouvida novamente.

O infrator deverá responder ao artigo 215 do Código Penal Brasileiro, que criminaliza a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com alguém, mediante fraude, ou seja, contra vontade da vítima. A pena para o criminoso é reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos.