Pedaços de carro-forte explodido em Saboeiro atingem casa de moradora

16:05 · 20.09.2018

Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

A explosão do carro-forte entre os municípios de Saboeiro e Jucás, na última quarta-feira (19), destruiu uma parte da casa da moradora Maria Robênia da Silva. A explosão do veículo foi tão intensa que pedaços caíram no teto de uma casa próxima.

Maria Robênia conta que, assim que os suspeitos chegaram ao local, pediram para ela fechasse a porta e se encondesse porque era um assalto. A mulher, então, fechou a casa e ficou no quarto.

"Fiquei com muito medo e ouvindo muito tiro e gritos. Eu consegui ficar abaixadinha e cheguei até o quarto. Veio a explosão depois não escutei mais nada. Depois vi tudo destruído", comentou Maria Robênia. Parte da sala da casa dela e do quarto foram atingidos, além do teto da residência.

O carro-forte foi explodido na CE-282, por volta das 13h, numa localidade denominada de Felipe (entre Jucás e Saboeiro). A quadrilha estava em três carros, sendo dois deles um Onix e um Hyundai.Segundo o 10º Batalhão de Polícia Militar, não houve feridos na ação e equipes da Força Tática de Apoio estão procurando os suspeitos.

As informações são da TV Verdes Mares