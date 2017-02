Pastor é preso acusado de abusar de crianças em Sobral

20:31 · 31.01.2017

Um pastor evangélico, que atuava em uma igreja de Sobral, município distante 240 Km de Fortaleza, foi preso, no fim da manhã desta terça-feira (31), sob a acusação de estupro de vulnerável. Arnol Santiago dos Santos se entregou na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, onde já havia um mandado de prisão contra ele expedido pela 3ª Vara Criminal de Sobral. Conforme a equipe da DDM pelo menos quatro crianças, com idades entre oito e dez anos, teriam sido vítimas do pastor.

De acordo com informações da Delegacia, as mães das meninas (todas as vítimas eram do sexo feminino), fizeram as denúncias há cerca de um mês e a equipe da Especializada iniciou as investigações. Uma das crianças que teria sofrido o abuso é sobrinha da esposa do pastor. Conforme testemunhas relataram à Polícia, Arnol Santos recebia as meninas em sua residência, quando estava sozinho.

“Ele oferecia coisas para atrair as crianças. Conquistava a confiança delas, como se fosse um amigo. A partir daí pegava no colo, apalpava as vítimas”, afirmou o inspetor Fábio, que participou da apuração dos fatos. Arnol Santos nega qualquer tentativa de aliciamento.

Ele afirmou à Polícia que está sendo vítima de boatos das mães das crianças, que não gostavam dele. No entanto, o inspetor diz que durante as investigações foram ouvidas diversas pessoas e foram encontrados elementos para que prisão do pastor fosse requerida à Justiça.

Depois que se entregou, Santos foi levado à Cadeia Pública local. O pastor não respondia a nenhum crime.Sumiço