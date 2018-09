Passageira de veículo de aplicativo é assassinada na Capital

10:15 · 20.09.2018 / atualizado às 12:29

Uma adolescente de apenas 13 anos, que se deslocava em um veículo de aplicativo, foi assassinada a tiros, por pelo menos dois homens, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira (19). O motorista não foi atingido.

De acordo com a reportagem da TV Diário, que esteve no local do crime, Lorena Monteiro Silva tinha solicitado o veículo em Caucaia. Ao chegar ao destino, na Rua Souza Carvalho, no Bonsucesso, dois suspeitos roubaram os celulares do motorista e da passageira e, depois, executaram a jovem com tiros de escopeta calibre 12 na cabeça, dentro do automóvel. Em seguida, os criminosos fugiram por um matagal próximo.

Lorena já respondeu a ato infracional análogo à tráfico de drogas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Policiais militares que atenderam a ocorrência contaram que a vítima passou a viagem conversando em uma rede social. A principal suspeita da Polícia é que ela conversava com alguém que esperava por ela, no ponto final da corrida. Entretanto, o roubo do celular da jovem irá dificultar a investigação.

A PM compareceu ao local do crime e realizou diligências pela região, em busca dos suspeitos. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

A SSPDS informou que o condutor do veículo foi conduzido para o DHPP para prestar esclarecimentos e a acrescentou que a "Polícia Civil investiga o caso para identificar o suspeito e descobrir a motivação do crime".

Irmã de vítima é presa ao chegar no local

A irmã de Lorena Silva compareceu ao local onde a jovem foi morta, logo em seguida. Ao chegar na ocorrência, Claudiane Monteiro da Silva, 20, foi detida devido a um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ela já tinha passagens pela Polícia por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e porte e posse ilegal de arma de fogo.