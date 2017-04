Operação Viúvo Negro desarticula quadrilha envolvida em fraudes contra a Previdência no Ceará

12:04 · 07.04.2017 / atualizado às 12:06

A quadrilha criava mulheres fictícias, supostamente falecidas, para gerar correspondentes viúvos, muitos deles também fictícios. Para isso, os criminosos utilizavam documentos falsos. ( FOTO: ARQUIVO/DN )

A Polícia Federal, a Secretaria de Previdência e o Ministério Público Federal integram a força-tarefa que deflagrou a Operação Viúvo Negro, na manhã desta sexta-feira (7), com o objetivo de desarticular organização criminosa que vinha fraudando benefícios previdenciários de pensão por morte.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, três mandados de condução coercitiva e 10 de busca e apreensão. A Justiça determinou também o bloqueio de bens dos investigados, cujos valores reverterão para ressarcimento ao erário.

A Secretaria de Previdência estima o prejuízo causado aos cofres públicos em torno de R$ 5 milhões, valor este que, se os benefícios continuassem ativos, poderiam chegar a quase R$ 18 milhões.

As investigações foram iniciadas em 2015 e se deram em Santa Quitéria, Reriutaba, Fortaleza e Região Metropolitana. Na ocasião, foram identificados dois mentores do esquema, sendo eles um empresário e um contador, que já responde a processos por receptação, associação criminosa e lesão corporal dolosa.

Crimes

Os presos ficarão à disposição da Justiça Federal, na Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Ceará, e serão indiciados, conforme sua atuação no esquema, pelos crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular e falsidade ideológica, com penas que variam de um a seis anos de reclusão.