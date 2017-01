Operação prende 4 pessoas e apreende drogas e armas em Juazeiro e Fortaleza

13:09 · 28.01.2017 / atualizado às 13:45

Objetos como celulares também foram apreendidos ( Divulgação/SSPDS )

As polícias Civil, Militar, Perífica Forense e Corpo de Bombeiros desencadearam a Operação Cartão de Visita II, que resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de drogas, armas e dinheiro na noite desta sexta-feira (27).

A ação ocorreu simultaneamente, em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Na Capital, a operação foi aos bairros Jóquei Clube, Henrique Jorge, Genibaú, Granja Portugal e Bom Jardim, com cerca de 100 profissionais de segurança e o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa.

A ofensiva, que contou com 27 viaturas, resultou na prisão de duas pessoas, que portavam armas de fogo, e uma terceira que estava com droga; oito motocicletas apreendidas e também entorpecentes.

Já no município do Interior Sul do Estado, a operação contou também com aproximadamente 100 agentes, em 32 viaturas, e percorreu bairros como, Centro, Santa Tezeza, Multirão, Jardim Gonzaga, Lagoa Seca e Novo Juazeiro.

Neste último, a Polícia prendeu um indivíduo que estava efetuando disparos em via pública, na praça da igreja do Menino Jesus de Praga. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e um rádio comunicador.

O suspeito foi encontrado após a Polícia interceptar uma comunicação via rádio, feita por ele. Em Juazeiro também foi capturado um homem portando drogas e materiais utilizados para a preparação do entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro oriundos da prática.

A operação ocorrerá novamente, neste sábado (28), em Juazeiro do Norte, com o objetivo de combater a criminalidade.