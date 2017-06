Operação em Fortaleza apreende 211 kg de drogas e prende 14 pessoas

16:48 · 14.06.2017 / atualizado às 17:22

Apenas numa residência no Montese, foram encontrados 100 kg de drogas As 14 prisões ocorreram em diferentes bairros da Capital

Operação da Polícia Civil denominada de "Efeito Dominó" resultou na apreensão de 211 kg de drogas e na prisão de 14 pessoas. Ao longo de uma semana (entre 5 a 12 de junho), foram realizadas nove ações pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) em diferentes bairros da Capital. Também foram encontradas seis armas, entre elas um rifle.

Com apenas uma quadrilha, foram apreendidos 190 kg de drogas. A Polícia conseguiu desarticular o grupo após uma prisão realizada em março. Deste total, no último dia 8 de junho, foram encontrados 17 kg em um carro no bairro Castelão e foi detido suspeito identificado como Paulo Sérgio Alves Bandeira. Após interrogá-lo, a DCTD localizou uma residência no Montese, onde havia mais de 100 kg de drogas e prender mais dois integrantes do grupo criminoso. Posteriomente, ainda foram encontrados mais 73 kg numa casa na Jacarecanga e preso outro supeito de integrar o bando.

Além dessa quadrilha, conforme a titular da DCTD, Patrícia Bezerra, a operação "Efeito Dominó" encontrou mais drogas em ações nos bairros Praia de Iracema, Serrinha, Jacarecanga, Bom Jardim, Tancredo Neves, Cidade dos Funcionários, entre outros.

"Todos os dias nós tivemos ações ao longo da operação", afirmou Patrícia Bezerra. A apreensão de 211 kg é a maior do ano realizada pela DCTD no intervalo de uma semana.