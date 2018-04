Operação apreende celulares, chips e drogas na CCPL III

20:40 · 26.04.2018

Uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apreendeu, nesta quinta-feira (26), 63 celulares, 79 chips, carregadores, substâncias análogas à cocaína, maconha e crack, armas artesanais e diversos papéis de anotações na Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL) III, em Itaitinga. Intitulada de “Tapa Buraco”, a ação realizou inspeção extraordinária em busca de irregularidades na penitenciária.

De acordo com o MPCE, todo o material apreendido será remetido à Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Justiça e, posteriormente, à Perícia.

A operação foi realizada pelo MPCE, através do Núcleo de Investigação Criminal (NUINC), das Promotorias de Justiça de Execução Penal e Corregedoria de Presídios e do Programa de Apoio ao Sistema Prisional (Proasp). A ordem judicial que autorizou a ação foi expedida pela Vara de Corregedorias de Presídios.

A “Tapa Buraco” contou com apoio da Polícia Militar, através do Batalhão de Choque, e da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), através do Grupo de Apoio Penitenciário (GAP), do Núcleo de Segurança e Disciplina (Nused), da Coordenadoria de Inteligência (Coint) e de agentes penitenciários da unidade.