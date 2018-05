Ônibus é incendiado no Grande Bom Jardim

22:31 · 30.04.2018 / atualizado às 22:48

Ônibus foi queimado na rua Urucutuba

Um ônibus foi incendiado, na noite desta segunda-feira (30), na Rua Urucutuba, próximo ao conjunto habitacional Miguel Arraes, no Grande Bom Jardim. De acordo com um militar do Corpo de Bombeiros da região, o veículo foi totalmente queimado. Não houve vítimas.

Segundo o bombeiro, seis homens abordaram o motorista e o cobrador, que atuam na Viação São José. O veículo estava no fim da linha a ponto de iniciar mais uma viagem, quando os homens exigiram que o veículo fosse manobrado até um matagal no fim do conjunto habitacional. Eles disseram para os trabalhadores tirarem seus pertences do coletivo e atearam fogo. Guarnições do Corpo de Bombeiros foram ao local a fim de controlar as chamas. Os militares não informaram a motivação do incêndio.

No fim do mês passado, a cidade de Fortaleza passou por uma onda de ataques a coletivos e prédios públicos. Ao menos dez ônibus foram atacados entre 24 e 25 do mês do passado, além da sede da Secretaria da Justiça (Sejus), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), bem como torres de telefonia.