Ônibus de Fortaleza são alvos de mais de 4 assaltos por dia em 2016

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) já registrou 1.426 assaltos* a ônibus das linhas de Fortaleza durante o ano de 2016, até o fim do mês de novembro. Em média, mais de 4* (número exato de 4,25) ocorrências são registradas por dia.

*Números foram retificados pela assessoria de comunicação do Sindiônibus às 15h30.

Apesar da violência dentro dos transportes coletivos e das ocorrências diárias continuarem preocupando a população fortalezense, o número de registros apresenta queda ano após ano. Nos últimos três anos, a redução dos casos foi de 39,03%, caindo de 2.339 entre janeiro e novembro de 2013 para os 1.426 assaltos registrados em igual período de 2016.

Continuando a considerar apenas o intervalo entre janeiro e novembro (dezembro do ano atual ainda não foi encerrado), o Sindiônibus registrou 1.598 assaltos a ônibus, na Capital, em 2014, e 1.443, em 2015.

O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, afirmou, em nota, que "o que mais impactou na redução dos assaltos foi a redução do dinheiro circulante, com a implementação de Bilhete Eletrônico e cofres que possibilitaram manter na caixa pouca quantidade para troco e o restante em local de difícil acesso".

Barreira também destacou os investimentos realizados pelas empresas de ônibus buscando mais segurança: "Investimos em aparatos de segurança como câmeras e rastreamento, convênio com o CIOPS, mantendo um funcionário nosso lá 24h para agilizar os chamados e parceria com a polícia, fornecendo informações para o planejamento da operação Coletivo Seguro".

Mês mais violento apresentou média diária superior a 6 casos

O mês de 2016 mais violento em assaltos a ônibus, em Fortaleza, foi janeiro, com 190 ocorrências, média de 6,12 por dia. No dia 30 do primeiro mês do ano, uma tentativa de assalto a um ônibus da linha Siqueira/Papicu via Aeroporto terminou com um suspeito morto, outro gravemente ferido e com uma batida do veículo em uma passarela na Avenida do Aeroporto.

O mês de junho apresentou média próxima, com 182 casos ou 6,06 por dia.

Já o mês em que o Sindiônibus registrou o menor número de assaltos foi agosto, com 86 casos ou 2,77 por dia. Outubro também apresentou uma das menores médias, de 2,93 assaltos por dia, que somam 91 casos.

Os dados de assaltos a ônibus oferecidos pelo Sindiônibus são apenas mensais e anuais, sem informações como em que linhas aconteceram, horário ou bairro.

