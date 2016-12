Nove pessoas morreram em 61 acidentes registrados no período natalino

13:00 · 26.12.2016 / atualizado às 14:49

Para este período de Natal, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) criou a "Operação Natal", com um reforço policial para operar nas principais rodovias do Estado ( FOTO: NAH JEREISSATI )

Pelo menos 9 pessoas morreram e 49 ficaram feridas em 61 acidentes de trânsito nas rodovias do Ceará dia 23 a 25 de dezembro no Ceará conforme balanço das polícias rodoviárias estadual e federal.

27 acidentes, onde 29 pessoas ficaram feridas e três morreram em rodovias federais. Os acidentes com óbitos foram do tipo colisão frontal, normalmente, resultado de ultrapassagens indevidas, e envolvendo motocicletas.



Natal: Balanço das estradas

Create pie charts De acordo com a PRF, desde a última sexta-feira foram registrados, onde 29 pessoas ficaram feridas e três morreram em rodovias federais. Os acidentes com óbitos foram do tipo colisão frontal, normalmente, resultado de ultrapassagens indevidas, e envolvendo motocicletas.

Nas BRs, os acidentes mais graves aconteceram no fim de semana. No primeiro, no sábado (24), Antônio Justino de Sousa, que pilotava uma moto, bateu de frente com um caminhão no município de Boa Viagem e acabou não resistindo aos ferimentos. Já no domingo (25), em Croatá, no km 56,5 da BR-222, outra colisão envolvendo caminhão e moto deixou duas pessoas mortas.