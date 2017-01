Músico é preso acusado de manter turista de SP em cárcere privado

10:54 · 19.01.2017 / atualizado às 11:04

Jarbas já responde a processos por ameaça, dano e lei Maria da Penha. ( Foto: José Leomar )

Um músico cearense foi preso pela Polícia Civil do Ceará, na última sexta-feira (13), acusado de sequestrar, extorquir e manter uma turista de São Paulo em cárcere privado durante três dias. Segundo a vítima, Jarbas Rafael dos Santos Monteiro, de 31 anos, a teria arrebatado na Av. Abolição, no bairro Meireles, no último dia 10.

A mulher relata ter sido estuprada pelo acusado durante o tempo em que esteve sob cárcere, num apartamento do bairro Mondubim. A vítima só teria sido libertada quando o sequestrador conseguiu sacar R$1 mil da conta dela. Em seguida, ela procurou a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), no bairro Aldeota.

Conforme a titular da unidade, delegada Adriana Arruda, Jarbas Rafael negou as acusações e disse que o encontro com a mulher havia sido marcado, pois ela se trataria de uma garota de programa. Ele foi indiciado por extorsão mediante sequestro e cárcere privado. A Deprotur aguarda os exames periciais da vítima para incluir ou não a acusação de estupro.

Jarbas Rafael disse que era músico tecladista e já teria atuado em bandas de forró no Ceará. Com o acusado, foi encontrado um celular iPhone com dados de uma mulher, que a investigação aponta como sendo outra possível vítima. Jarbas já responde a processos por ameaça, dano e lei Maria da Penha.