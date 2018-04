Mulher é presa por agredir funcionário de estabelecimento na Beira-Mar

16:10 · 29.04.2018

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar, por agredir um funcionário de um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, na manhã deste domingo (29).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), houve uma discussão no estabelecimento e a mulher, identificada como Marciana Menezes Alvino, de 39 anos de idade, agrediu o funcionário com um rabo de arraia artesanal.

Uma equipe da Força Tática (FT) da PM se deslocou para a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante. Marciana Alvino foi levada para o 2º DP (Aldeota), da Polícia Civil, onde foi autuada pelo crime de lesão corporal.