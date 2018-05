Mulher é presa após divulgar realização de blitz em rede social

15:35 · 05.05.2018 / atualizado às 15:47

Uma mulher de 22 anos, Amanda Lopes de Araújo, foi presa na última quinta-feira (3) após usar uma rede social para divulgar a realização de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR222, em Irauçuba, Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17), onde ela reside. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os agentes de segurança se dirigiram ao município para capturá-la. Amanda foi encontrada em um posto de saúde e levada para a Delegacia Municipal de Itapajé, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de atentar contra a segurança de serviço de utilidade pública. Posteriormente, a mulher foi conduzida à Delegacia de Regional de Itapipoca onde permaneceu à disposição da Justiça. O flagrante foi homologado pelo juiz, na tarde de sexta-feira (4), quando foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.

Em levantamentos realizados por policiais civis de Itapajé, foi identificado que várias pessoas relatavam as informações sobre blitze em grupos de notícias. A intenção delas, segundo as investigações, era evitar os caminhos em que havia blitze e as ações policiais para não serem presos. A partir daí, a os policiais de Itapajé começaram a monitorá-las, até chegarem a postagem de Amanda.