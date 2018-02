Mulher é baleada na cabeça em tentativa de assalto no bairro Carlito Pamplona

11:17 · 27.02.2018

Uma mulher foi baleada na manhã desta terça-feira (27), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, quando tentava fugir de um assalto. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS-CE), a vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta no momento em que dirigia pelas ruas da região. Ela teria acelerado o carro para tentar escapar, mas acabou sendo alvo de diversos disparos.

Ainda conforme a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ainda estão em diligência para capturar os responsáveis pela tentativa de assalto, que fugiram do local após dispararem contra a mulher. A pasta não informou se os suspeitos conseguiram levar algum pertence da vítima.

Após ser baleada, inclusive com um tiro na cabeça, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde. Seu estado de saúde não foi divulgado.