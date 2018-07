MPCE e Cotar deflagram operação para combate ao tráfico de drogas

15:15 · 13.07.2018

Com objetivo de combater o tráfico de drogas no Município de Boa Viagem, a, cerca de, 250Km de Fortaleza, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e o Comando Tático Rural (Cotar) deflagraram, na manhã desta sexta-feira (13), a 'Operação Strike'. Segundo o MPCE, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e cinco autorizações para ingresso domiciliar.

As diligências resultaram nas apreensões de dois revólveres calibre 38, diversos celulares, cadernos de anotações, balanças de precisão, munições, animais silvestres, drogas, e outros itens não especificados. Para o cumprimento dos mandados judiciais, participaram 50 PMs, divididos em seis viaturas do Cotar, duas viaturas da Ronda Ostensivas com Cães (Roca), além dos servidores lotados da cidade.

Além das investigações, o trabalho aconteceu devido à denúncias anônimas que contribuiram para que as prisões fossem realizadas. "A população de Boa Viagem tem sido uma grande parceira do nosso trabalho, pois contribuem muito para o sucesso das operações. Neste caso, recebemos denúncias informando a localização de alguns suspeitos”, afirmou o promotor de Justiça Alan Moitinho.

De acordo com o Ministério Público, o nome da operação está relacionado à jogada de boliche que derruba todos os pinos. O órgão investigatório explicou que, comparativamente, o nome se aplica à prisão de todos os integrantes envolvidos com tráfico de drogas.