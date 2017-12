MPCE e CGD formalizam cooperação para investigar servidores públicos

14:59 · 21.12.2017 / atualizado às 15:31

Após constantes operações envolvendo policiais e agentes penitenciários como suspeitos de crimes, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) formalizaram termo de cooperação técnica para investigar desvios de conduta dos integrantes da Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará.

A formalização aconteceu na tarde dessa quarta-feira (20) e, conforme o Ministério, tem objetivo de fornecimento de auxílio material e pessoal durante as operações. O Controlador Geral de Disciplina, Rodrigo Bona, lembra que, anteriormente, a parceria já existia entre as duas instituições.

“Nenhum órgão sozinho consegue trabalhar, porque o crime está organizado. Nesse ano que vem, vamos fazer mais parcerias e mais operações conjuntas. Essa parceria vai ser muito importante também para a capacitação. Vamos nos capacitar juntos na área de investigação”, afirmou Rodrigo Bona.