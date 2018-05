MPCE denuncia sete acusados pelo latrocínio da estudante Cecília Rachel

20:12 · 03.05.2018 / atualizado às 20:19

Cecília foi vítima de latrocínio, no último dia 12 de abril, no bairro Parque Manibura ( Foto: Reprodução/ Facebook )

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou, nesta quinta-feira (3), sete acusados de matar a estudante universitária Cecília Rachel Gonçalves Moura, de 23 anos. A jovem foi vítima de latrocínio, no último dia 12 de abril, no bairro Parque Manibura.

Segundo o MPCE, foram denunciados por estarem diretamente ligados ao assassinato: Rodrigo Barbosa de Moura, Leonardo Lima do Nascimento, Antônio Honorato Pinheiro Macedo Filho, Jefferson de Sousa Rodrigues e Geanderson da Silva Barbosa (apontado como autor do disparo).

O grupo também deve responder pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e por integrar organizações criminosas. Outras duas mulheres também foram denunciadas, são elas: Antônia Alexandre do Nascimento, esposa de Jefferson, e Jéssica Ferreira Oliveira, que repassava aos demais informações sobre as operações da Polícia.

O Ministério solicitou que todos os denunciados respondam ao processo presos. Foi argumentado que alguns deles já haviam passado por audiência de custódia e tinham sido soltos mediante monitoramento eletrônico. Para o MPCE, a adoção de qualquer medida cautelar alternativa à prisão no caso é inútil.