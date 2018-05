MPCE denuncia preso por participar de latrocínio que vitimou diretor do Fortaleza

12:24 · 09.05.2018 / atualizado às 12:27

Luís Djacy Rodrigues de Sousa Júnior, 23, foi preso no bairro José Walter, na Capital. O comparsa dele, adolescente de 16 anos, foi detido no Interior do Estado Roberto Mamede era conselheiro e diretor de Esportes Amadores e Olímpios do Fortaleza Esporte Clube

Preso por participar do latrocínio que vitimou o empresário e diretor esportivo Roberto Mamede Studart Soares (o 'Betinho'), o suspeito Luís Djacy Rodrigues Sousa Júnior foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), através da 1ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Crime de Fortaleza, nesta terça-feira (7/5).

Conforme a denúncia, Luís Djacy pilotava a motocicleta que dava apoio a um adolescente de 17 anos, que, de posse de um revólver, abordou 'Betinho', em uma saidinha bancária, na Avenida Santos Dumont, no bairro Papicu, em Fortaleza, na tarde do dia 23 de abril deste ano. A vítima reagiu, entrou em luta corporal com o jovem infrator e sofreu três tiros, morrendo no local. Nenhum pertence foi levado da vítima.

O promotor de Justiça Marcus Amorim afirmou que "a investigação policial esclareceu que, naquela tarde, logo após a tentativa frustrada de assalto contra um motociclista na rua, o adolescente notou a saída do empresário da agência bancária, quando então decidiu abordá-lo".

Após os tiros, Luís Djacy deu fuga para o comparsa. Os dois suspeitos foram capturados pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, em menos de 24h após o latrocínio. A dupla confessou o crime, que não teve participação de uma terceira pessoa.