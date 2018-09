MPCE denuncia homem acusado por estupro e cárcere privado

17:11 · 13.09.2018 / atualizado às 17:17

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou Sérgio Lopes de Oliveira por ter abusado sexualmente e mantido em cárcere privado uma adolescente, no Município de Brejo Santo, a, aproximadamente, 500Km de Fortaleza. O homem foi preso no dia 1º deste mês de setembro.

A posição do MP foi divulgada nesta quinta-feira (13) e aconteceu por intermédio da 2ª Promotoria de Brejo Santo. Conforme a denúncia, é pedida condenação pela prática de crimes contra a dignidade sexual e de cárcere privado. Somadas, as penas podem chegar a 17 anos de prisão.

O crime aconteceu no dia 24 de agosto de 2018. Na data, Sérgio Lopes abordou uma adolescente próximo à residência da família da vítima e apontou uma faca para o pescoço dela determinando que a acompanhasse. Os dois deixaram o local e foram a um matagal.

A investigação apontou que na Zona Rural de Brejo Santos, Lopes constrangeu a vítima, por meio de violência e grave ameaça, assim a obrigando a manter relação sexual com ele. A privação de liberade durou cerca de 24 horas seguidas, até a adolescente conseguir fugir e depois ser levada ao hospital da região.

O laudo de exame de corpo de delito confirmou os vestígios de conjunção carnal recente e de agressão física. Devido à necessidade de preservar a intimidade da vítima, o Ministério Público ainda requereu que o processo tramite sob segredo de justiça.