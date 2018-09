Mototaxista é roubado e assassinado durante corrida

18:36 · 14.09.2018 / atualizado às 18:37

Carlos Eduardo tinha assumido a profissão de mototaxista no lugar do pai, que estava com problemas de saúde ( Foto: Reprodução )

Um mototaxista foi assassinado com disparos de arma de fogo, na tarde desta sexta-feira (14), durante uma corrida para o distrito de Minguaú, em Caucaia. Segundo informações da TV Diário, ele trabalhava estava no Centro do município quando uma mulher solicitou o serviço.

A principal suspeita da polícia é de latrocínio, já que a carteira, celular e os capacetes foram levados. O corpo de Carlos Eduardo Evangelista Gois, de 27 anos, sem antecedentes criminais, foi encontrado em uma estrada de terra, às margens da BR-020, que dá acesso ao distrito.

Carlos Eduardo tinha assumido a profissão de mototaxista no lugar do pai, que estava com problemas de saúde. Dois homens foram detidos pela Polícia Militar sob suspeita do latrocínio. A passageira segue sendo procurada.

Com informações da TV Diário