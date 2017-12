Motorista morre após carro colidir com caminhão e pegar fogo em Nova Russas

14:47 · 15.12.2017 / atualizado às 14:54

Um homem morreu, na noite desta quinta-feira (14), em um acidente de trânsito ocorrido no município de Nova Russas, interior do Ceará. O carro em que a vítima estava colidiu frontalmente com um caminhão. Após a colisão, o carro pegou fogo e o corpo de Flávio dos Reis Martins, de 31 anos, foi retirado do veículo já carbonizado. Ele morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o veículo de Flávio, um Toyota Corolla, foi encontrado em uma posição perpendicular da rodovia e que o caminhão ficou fora da estrada. Segundo a PRE, o laudo da perícia irá apontar quem cometeu a infração que provocou o acidente. O acidente ocorreu na CE-265, Km 340, por volta das 18h50 dessa quinta (14).

O condutor do caminhão foi resgatado com vida e encaminhado a um hospital da região. Segundo a polícia, ele estava gravemente ferido. A PRE também informou que a Polícia Civil vai investigar se houve algum tipo de crime por parte de algum dos condutores para ter ocasionado o acidente, como, por exemplo, dirigir sob o efeito de álcool.

Vídeo mostra o carro que pegou fogo: