Motorista morre ao ser atingido por disparo durante troca de tiros em perseguição policial

17:21 · 07.05.2018 / atualizado às 17:41

Wellington Matias de Souza foi vítima de uma troca de tiros entre um grupo de assaltantes e policiais militares ( Foto: Reprodução/Facebook )

Wellington Matias de Souza, de 33 anos, esperava o sinal vermelho do semáforo da Rua Paraíba, no bairro Demócrito Rocha, abrir quando foi baleado em decorrência de uma troca de tiros entre um grupo de assaltantes e policiais militares, após perseguição pelas ruas do bairro Panamericano.

Dentro do carro que dirigia, um Honda Civic, o tiro atingiu o condutor, que foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvél de Urgência (Samu) ao Instituto Dr. José Frota (IJF). Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Antes da morte do motorista, nesse domingo (6), Marcos Lúcio Almeida Silva, de 22 anos; Paulo Ricardo Barbosa Ferreira, 20; e Kaison dos Santos Costa, de 23 anos, haviam realizado uma série de assaltos nos bairros Montese e Vila União, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Estado do Ceará.

Conforme a Pasta, um efetivo policial foi informado do crime, cujo veículo de atuação era um Fiat Punto, cor preta. Os militares, então, se colocaram no cruzamento da Avenida João Pessoa com a Rua Rio Grande do Sul, local no qual o veículo em questão foi visto.

Os policiais exigiram a parada obrigatória, porém, os suspeitos do veículo fugiram e efetuaram disparos contra os militares. Em perseguição, o Fiat Punto colidiu com um Chevrolet Prisma, na altura das ruas Rio Grande do Norte com Estado do Rio, e capotou.

Alguns dos homens ainda tentaram fugir e, para isso, reiniciaram o confronto a balas no local. Na intervenção policial, Kaison dos Santos foi atingido e morreu dentro do veículo; ele possuía antecedentes criminiais por roubo e tráfico de drogas.

Marcos Silva, com passagem por roubo, e Paulo Ferreira, sem antecedentes criminais, foram presos após a ação; um quarto suspeito fugiu do local e ainda não foi identificado. Foram apreendidos um revólver calibre 38, com cinco munições, o Fiat Puto e materiais utilizados pelo grupo em assaltos, disse a PM. Eles foram autuados por roubo no 11º Distrito Policial (DP).

Em nota, a SSPDS informou que o 11º DP está investigando as "circunstâncias da morte" de Wellington Matias. Conforme a Pasta, "as vítimas de roubo se apresentaram à delegacia para prestar depoimento e recuperar seus bens. Os militares também compareceram à unidade policial e prestaram depoimento".