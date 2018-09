Motorista de aplicativo é assassinado no Jacarecanga

12:34 · 19.09.2018 / atualizado às 17:01

O motorista morreu no local. No momento, não havia nenhum passageiro no carro. (Foto: Messias Borges)

Um motorista da Uber, identificado como Walter Gomes de Azevedo, de 38 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (19) no bairro Jacarecanga, próximo ao quartel da Marinha. A Polícia suspeita que o homicídio tenha sido resultado de uma briga de trânsito.

Testemunhas relataram que, enquanto fazia o retorno em frente à Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, o motorista atingiu uma moto em que estavam um homem e uma mulher, derrubando o veículo. O condutor da motocicleta teria seguido o carro, alcançando-o ainda na Avenida Filomeno Gomes, e iniciado uma discussão com Walter Gomes.

Em determinado momento, ainda segundo testemunhas, a mulher sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o motorista do carro. A dupla na moto então seguiu em direção à Praça Gustavo Barroso, também conhecida como Praça do Liceu. O motorista morreu no local. No momento, não havia nenhum passageiro no carro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local para realizar levantamentos acerca da ocorrência. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) está com buscas em andamento para localizar os envolvidos.

Uber emite nota sobre o caso:

"Estamos muito entristecidos em saber da morte de Walter Gomes de Azevedo. Compartilhamos nossos sentimentos de mais profundo pesar com sua família. A Uber permanece à inteira disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos eventualmente se façam necessários, na forma da lei. A empresa informa também que tanto os motoristas parceiros quanto os usuários são cobertos durante cada viagem por um seguro APP da Uber para acidentes pessoais."