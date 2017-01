Motorista da Uber é agredido por cerca de cinco taxistas na Praia de Iracema

16:43 · 24.01.2017 / atualizado às 19:56 por Felipe Lima e Áquila Leite

Luís Eduardo diz que o taxista partiu para agressão quando ele confirmou ser motorista da Uber. Durante a briga, outros taxistas contribuíram para a violência ( Reprodução )

Mais um caso de violência contra motoristas da Uber foi registrado em Fortaleza, durante a madrugada desta terça-feira (24). Na ocasião, o motorista do aplicativo, Luís Eduardo, diz ter sido atacado por cerca de cinco taxistas na Rua dos Tabajaras, na saída do Pirata Bar, localizado na Praia de Iracema.

Conforme a vítima, logo após sair de uma festa no local, um taxista ofereceu serviço, mas Luís Eduardo negou, pois estava de carro. “Logo após eu sair do Pirata, ele me ofereceu uma corrida, mas eu reusei. Depois disso, ele identificou meu carro, que havia sido danificado há 15 dias por um taxista da área.”, afirma.

Luís Eduardo diz que o taxista partiu para agressão quando ele confirmou ser motorista da Uber. “Eu disse que não queria confusão, mas ele partiu para cima de mim”, explica a vítima. Durante a briga, que teve socos e pontapés, outros taxistas contribuíram para a agressão. “Pelo menos uns cinco me bateram junto com o primeiro taxista. Só pararam quando eu estava no chão, já sem defesa”, relata Luís Eduardo.

Segundo ainda a vítima, a Polícia chegou ao local, mas não deteve os suspeitos. Ele registrou um Boletim de Ocorrência na 2º Distrito Policial, na Aldeota. O motorista da Uber sofreu lesões na face e foi atendido na UPA do bairro Pirambu. Luís também fez um exame de corpo delito e aguarda resultado do IML.

Sindicato busca orientar

Em contato com a reportagem, o presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi), Vicente de Paula, lamentou o ocorrido e disse que a entidade tem buscado orientar os taxistas para "não reagirem às provocações ou buscarem confusão com os motoristas do aplicativo". "A nossa indicação é que eles não discutam, tampouco agridam alguém", ressaltou.

Segundo Vicente de Paula, os motoristas da Uber "querem mídia" para ficarem "saindo como vítima" nos casos de conflito. Conforme diz, o próprio Sinditaxi realizou um curso na semana passada para melhor orientar os taxistas sobre esses casos. "Os taxistas são regulamentados, quem está errado é o motorista do Uber. Assim, não há motivo para entrar em atrito. O que é preciso fazer é denunciar", concluiu.

Em nota, a Uber disse que, "para casos como o do Luis Eduardo, que têm relação com o momento regulatório, a Uber fornece todo o suporte (incluindo de danos como o carro e custos médicos derivados da agressão)". A empresa também destacou que há mais de 30 decisões favoráveis ao seu serviço, assim como liminares que garantem o trabalho dos motoristas parceiros em quatro capitais do Nordeste. "Acreditamos que o caminho adiante em Fortaleza precisa levar em conta o direito de seus cidadãos escolherem como se movimentar, assim como o direito de gerarem renda de forma independente", destacou.

Histórico de atritos

Desde que a Uber começou a funcionar em Fortaleza, em abril de 2016, diversos casos de violência contra motoristas do aplicativo têm sido registrados na Capital cearense, que até o momento não regularizou o serviço oficialmente. Já foram noticiadas, por exemplo, colisões, perseguições e ameaças contra os parceiros da Uber, que na última quarta-feira (18) chegaram a fazer um protesto contra os taxistas na Avenida Carlos Jereissati, próximo do Aeroporto de Fortaleza. Na ocasião, casos de violência voltaram a acontecer entre motoristas de taxi e parceiros do aplicativo.

No dia 9 de janeiro deste ano, foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Município uma lei que proibiu o transporte individual de passageiro sem permissão e dobrou o valor da multa para esse tipo de serviço, que passou a ser de R$ 1.400. Até 2016, a multa era de R$ 761. Em caso de reincidência, o valor pode chegar até a R$ 5.600,00.