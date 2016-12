Motociclista morre em acidente na Avenida Perimetral

10:38 · 31.12.2016 / atualizado às 10:44

Uma pessoa morreu na manhã deste sábado (31) em um acidente de trânsito na Avenida Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Avenida Perimetral, em Fortaleza. A vítima, um jovem de 23 anos, pilotava uma motocicleta que colidiu com um caminhão por volta das 8h45. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram ao local para realizar a perícia.

A colisão ocorreu próximo à esquina entre a Avenida Presidente Costa e Silva e a Avenida João de Araújo Lima, no bairro José Walter. De acordo com informações iniciais do órgão, mesmo após o impacto, o motorista do caminhão continuou o trajeto na via e teve de ser parado pela Polícia Militar a mais de 1 km de distância do lugar do acidente, já no entorno da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Ele afirmou à equipe que não teria percebido a colisão com a motocicleta. A Polícia deverá encaminhá-lo à delegacia da região para prestar depoimento.

O motociclista morreu na hora. De acordo com a AMC, a Perícia Forense já realizou a retirada do corpo da vítima do local.