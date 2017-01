Ministério Público recomenda que militares desistam de operação 'Tolerância Zero'

15:01 · 21.01.2017 / atualizado às 15:04

Viaturas da Polícia Militar ficaram paradas em frente a delegacias durante operação 'Tolerância Zero', nos dias 7 e 8 de janeiro deste ano ( Foto: JL Rosa )

O Ministério Público do Ceará (MPCE) emitiu recomendação, na última quarta-feira (18), para que as associações militares do Estado desistam de realizar movimentos como a operação 'Tolerância Zero', deflagrada nos dias 7 e 8 de janeiro deste ano, quando viaturas da Polícia Militar saíram das ruas e ficaram paradas em delegacias, em protesto.

Segundo o documento do MPCE, as associações devem se abster de "realizar reunião, assembleia ou qualquer evento que tenha por objetivo reunir ou patrocinar a deflagração de operações desautorizadas pelos respectivos Comandos Gerais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, como o caso da denominada Tolerância Zero, ou ainda, incitamento a deflagração de greve dos militares do Estado do Ceará e/ou outro movimento que comprometa a prestação do serviço de segurança pública".

O descumprimento da recomendação do Ministério Público pode custar penalidades civis, penais e administrativas às associações e aos representantes envolvidos.

A recomendação foi direcionada para várias entidades que representam militares no Estado, entre elas a Associação dos Profissionais de Segurança (APS), a Associação dos Cabos e Soldados Militares (ACS), a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (ASSOF), Associação de Praças Militares da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

O MPCE recomenda ainda aos comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que "adotem todas as medidas legais, cabíveis e necessárias para prevenção e, se for o caso, repressão de operações desautorizadas que visem obstruir a prestação do serviço de segurança pública à coletividade".