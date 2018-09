Membro da quadrilha que furtou o Banco Central é preso em Boa Viagem por tráfico de drogas

08:35 · 18.09.2018 / atualizado às 08:46

Conhecido como ‘Laurindo Neto’, o homem estaria sendo levado para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em Fortaleza. (Foto: VC Repórter)

Apontado como um dos líderes do grupo criminoso responsável pelo furto ao Banco Central do Brasil em Fortaleza, em agosto de 2005, Raimundo Laurindo Barbosa Neto, foi preso na manhã desta terça-feira (18) pelo Comando Tático Rural (COTAR), durante uma abordagem no município de Boa Viagem, na região do Sertão Central.

"Laurindo Neto", como é conhecido, tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas.

Segundo uma fonte da Polícia, após ser detido, ele foi levado para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em Fortaleza.