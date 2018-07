Mandante de fuga de presos de Cadeia de Milhã é detido em São José dos Campos (SP)

19:08 · 17.07.2018 / atualizado às 19:47

No imóvel em que "Jow" estava, em São José dos Campos (SP), os policiais encontraram R$ 26 mil em espécie, documentos falsos e anotações do tráfico de drogas ( Foto: Arquivo Diário do Nordeste )

Carlos Odeon Bandeira, de 35 anos, conhecido como “Jow”, foi preso, segunda-feira (16), no município de São José dos Campos, em São Paulo, por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo.

O homem é apontado como mandante de uma fuga de presos da cadeia pública do município de Milhã, na Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20), ocorrida em dezembro de 2017. A ação criminosa resultou na morte do sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Izaías dos Santos Lima.

Em São José dos Campos, ele foi encontrado em um apartamento, onde estava residindo na companhia de familiares. Dentro do imóvel, os policiais encontraram R$ 26 mil em espécie, documentos falsos e anotações do tráfico de drogas, de acordo com o delegado Wiliam Lopes, que comandou as equipes da Polícia Civil do Ceará. Ainda de acordo com o delegado, ele não reagiu a prisão. Carlos Bandeira foi autuado em flagrante por uso de documento falso e foi cumprido um mandado de prisão pelo homicídio do sargento Izaías.

"Jow" acumula três passagens por tráfico de drogas e associação para o tráfico, três por homicídios, um por porte ilegal de arma de fogo e um por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O homem também tem passagem por associação criminosa, fuga de preso e uso de documento falso. Ele é investigado no Ceará pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro pela atuação na região do Sertão Central cearense, principalmente nas cidades de Milhã e Quixeramobim.

Relembre o caso da Cadeia Pública de Milhã

Conforme levantamentos da Polícia Civil do Ceará, "Jow" arquitetou e pôs em funcionamento o plano para resgatar duas pessoas, na posse de drogas, que tinham sido presas na operação “Ilha de Guantánamo”, realizada no dia 8 de dezembro. O resgate aconteceu quatro dias depois (12 de dezembro). Um terceiro suspeito que conseguiu fugir, identificado por João Eduardo Viana dos Santos, 18, foi morto na troca de tiros com a Polícia. No tiroteio, o sargento PM Izaías foi atingido na cabeça e socorrido pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No dia 13, Antônio Jardel Ribeiro de Aquino, 31, foi morto, em novo confronto com a Polícia. No momento do fato, Jardel tinha em sua posse um revólver calibre 38. De acordo com as investigações, Jardel também participou do resgate dos três presos na Cadeia Pública de Milhã.

Seguido rastros deixado por "Jow" e pelo grupo criminoso que participou do resgate, as Polícias Civil e Militar conseguiram localizar um carro onde "Jow" e o padrasto dele, Givanildo da Silva, 45, conhecido por “Branco”, estavam. Os dois foram capturados em Fortaleza, horas depois do resgate, por meio de sensores do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), dentro de um Toyota Hilux, por policiais militares do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). Em posse de "Jow", foram encontrados documentos falsificados. Dois dias depois, "Jow" conseguiu fugir de uma unidade policial.

A Polícia Civil realiza tratativas para realização de recambiamento do foragido para uma unidade do sistema prisional do Ceará, onde irá cumprir pena de reclusão pelos seus crimes.

*Com informações de Alex Pimentel