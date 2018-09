Mais de 580 quilos de drogas são incinerados em Aquiraz

11:35 · 13.09.2018

As drogas foram incineradas em fornos cedidos por uma cerâmica. (Foto: Divulgação; Polícia Federal)

Um total de 588,3 quilos de drogas foi incinerado nesta quinta-feira (13) pela Polícia Federal (PF) no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foram destruídos 263,30 kg de maconha, 325,07 kg de cocaína e 48.777 comprimidos de ecstasy.

As drogas foram incineradas em fornos cedidos por uma cerâmica, com a devida autorização judicial. As substâncias foram apreendidas durante ações realizadas pela PF e outras forças de segurança do Ceará.

O processo de incineração foi acompanhado pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária do Estado do Ceará e pela delegada de Polícia Federal Vanessa Souza, além dos policiais federais.