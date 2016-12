Mais de 1.700 militares são promovidos no Ceará

14:25 · 27.12.2016 / atualizado às 14:37

O total de 1.723 membros da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), entre praças e oficiais de diversas patentes, foram beneficiados com a Lei das Promoções e puderam ser promovidos dentro das corporações, nesta terça-feira (27).

Em solenidade realizada no Centro de Eventos do Ceará (CEC), em Fortaleza, nesta manhã, o governador Camilo Santana assinou a promoção da maioria dos militares, 1.447 (sendo 1.168 policiais e 279 bombeiros), pertencentes aos quarteis da Capital, da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e dos municípios de Russas, Canindé e Quixadá.

"Agora, todos os policiais e bombeiros que ingressam nas corporações já sabem que eles têm data para ser promovidos. Isso é um grande benefício não só para a categoria, mas para o próprio estímulo do profissional, que está sendo promovido como um reconhecimento do seu trabalho para o povo cearense", afirmou Camilo Santana.

O governador viaja a Sobral para ainda nesta terça-feira (27) assinar a promoção de 127 militares (109 policiais e 18 bombeiros), pertencentes aos quadros dessa cidade, além de Itapipoca e Crateús, em solenidade marcada para 19h.

Essa etapa de promoções encerra na quarta-feira (28), quando Camilo viaja a Juazeiro do Norte para oficializar a promoção de mais 158 militares (133 policiais e 25 bombeiros), englobando profissionais desse município e de Tauá e Iguatu. A cerimônia está marcada para 19h.

No último dia 9 de dezembro, 450 subtenentes das corporações militares cearenses já haviam sido promovidos ao oficialato. As promoções são proporcionadas pela Lei de Promoções, sancionada em 25 de maio de 2015, que alterou a Lei nº 15.797 e permitiu a promoção independente do surgimento de vagas, considerando agora, principalmente, o tempo de serviço.